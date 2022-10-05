Данил Лысенко начнет подготовку к новому сезону 10 октября на сборе в Сочи

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Прыгун в высоту Данил Лысенко начнет подготовку к новому сезону 10 октября на сборе в Сочи.

Об этом рассказал личный тренер спортсмена Сергей Клюгин

«Данил начнет централизованную подготовку к новому сезону 10 октября в Сочи, сбор продлится три недели.

Сейчас он пытается устроиться на работу, так как пока не стоит на ставке в сборной. Нужно оформить все документы и собрать необходимые подписи, после чего тоже должно пройти некоторое время.

Но на сбор он едет как член сборной, Лысенко уже прошел необходимое углубленное медицинское обследование», – сказал Клюгин. 

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