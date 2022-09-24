Данил Лысенко: «Извинился перед спортсменами, на душе стало немного полегче. В чем-то я не виноват, поскольку выполнял требования своих руководителей»

Российский прыгун в высоту рассказал о том, как остальные спортсмены восприняли его возвращение.

Лысенко был дисквалифицирован на 4 года за пропуск допинг-тестов и подделку медицинских документов.

— Когда истекла ваша дисквалификация, до Всероссийской Спартакиады сильнейших оставалось меньше месяца. Верили, что сможете отобраться?

— Да, конечно, это было главной целью. Но возможность у меня было только одна — необходимо было повторить лучший результат сезона в стране — 2,34 м. Это получилось. Я был очень удивлен.

— Почему? На тренировках такие высоты брать не удавалось?

— Стабильности на таких высотах точно не было. На тренировках прыгал максимум 2,20. Летом съездил в Бирск на две недели, потом вернулся и прыгнул 2,26. Это был лучший результат на тренировках. Если честно, мне даже высота 2,20 давалась непросто. К моему удивлению, на мемориале Куца самочувствие было отличное.

— Такой был кураж от возвращения в сектор на полноценных соревнованиях?

— Мне кажется, да. Я долгое время был лишен этого, сейчас кайфую от каждого старта, получаю нереальные эмоции.

— Перед возвращением на соревнования не было опасений по поводу того, что в вашу сторону могут быть косые взгляды со стороны соперников? Все же, ваша дисквалификация отложила восстановление ВФЛА на неопределенный срок.

— Я об этом задумывался и в итоге столкнулся с этим. Все понимаю. Но в той ситуации, которая со мной произошла, я рассказал правду. В итоге были даже те, кто говорил: «Тебя поймали на допинге». Говорю: «На каком допинге? У меня дисциплинарное нарушение». Бывало, сталкивался с тем, что люди от меня отворачивались. Но каждый имеет право на свое мнение. Так что все нормально.

Я уже извинился перед спортсменами, которые пострадали из-за этой ситуации. На душе после этого немного полегче стало. В чем-то я не виноват, поскольку выполнял требования своих руководителей. Но в целом ответственности с себя не снимаю. Я извинился, – сказал Лысенко.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!