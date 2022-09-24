Данил Лысенко: «Слышал, что о возвращении российских спортсменов задумываются. Верю, что мы вернемся и будем выступать»

Серебряный призер чемпионата мира в прыжках в высоту считает, что российские спортсмены скоро могут вернуться на международные соревнования.

— Существует вероятность, что скоро восстановят в правах. А это значит, что со временем российские легкоатлеты смогут вернуться на международные старты хотя бы в нейтральном статусе. Держите это в уме?

— Да, очень хочу, чтобы у всех легкоатлетов нашей сборной появилась возможность соревноваться на международных стартах. Слышал, что о возвращении российских спортсменов задумываются. Это великолепная новость. Безусловно, я тоже хочу ездить на международные старты. Верю, что мы вернемся и будем выступать.

— Ваш главный конкурент в секторе по прыжкам в высоту с невероятным воодушевлением воспринял ваше возвращение. Вас это удивило?

— Очень рад, что Илья так отреагировал. Читал его интервью еще когда отбывал дисквалификацию. Знал, что он ждет, чувствовал поддержку с его стороны. Илюша вообще очень-очень хороший парень. И соперник отличный. Когда мы с ним приехали на первый старт после дисквалификации, классно пообщались. Думаю, в дальнейшем мы будем показывать очень высокие результаты, – рассказал Лысенко.