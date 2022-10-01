Олег Матыцин: «Заявление Баха идет вразрез с олимпийскими принципами. Основная задача олимпийского движения — обеспечить всем равный доступ к участию в Играх»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Олег Матыцин Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об условиях главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске россиян к международным соревнованиям. 

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

— К сожалению, мы пока не видим конструктивного решения со стороны Международного олимпийского комитета. Последнее заявление, с моей точки зрения, идет вразрез с олимпийскими принципами для того, чтобы обеспечить равные права всем спортсменам независимо от их национальности и принадлежности к тому или иному государству.

Основная задача международного олимпийского движения — обеспечить всем равный доступ к участию в Играх вне зависимости от взглядов, вероисповедания, культуры и гражданства.

Мы будем продолжать диалог. Надеюсь, что позиция изменится и наши спортсмены примут участие в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. Это будет во благо не столько Российской Федерации, сколько всему международному спорту, о чем уже заявляли представители международных федераций.

Без России спорт успешно развиваться не будет, это только приведет к дальнейшему кризису.

— Если кто-то из спортсменов захочет выступать под этими условиями, Россия будет накладывать санкции?

— Когда захотят, тогда и будем реагировать, – заявил Матыцин. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные