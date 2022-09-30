Министерство спорта РФ собирает списки российских спортсменов и тренеров для формирования реестра лиц, не подлежащих мобилизации (Матч ТВ)

спорта РФ собирает списки российских спортсменов и тренеров для формирования реестра лиц, не подлежащих мобилизации.

Об этом источник сообщил Матч ТВ.

«Мы готовим единый список в Министерство спорта, в нем будут спортсмены‑кандидаты в сборную России и их тренеры. Все все понимают: спортсмены должны думать о тренировках и готовиться, а не о том, вызовут их в военкомат или нет», – сообщил источник.

На закрытом совещании в Кемерове в среду до региональных министров спорта была доведена информация, что в ближайшие дни Минспорта РФ опубликует критерии, по которым российским спортсменам будет предоставляться отсрочка от мобилизации.