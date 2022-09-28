Ксения Шойгу: «Не считаю возможными инсинуации на тему, поедем мы на Олимпиаду или нет. Мы должны работать. Все остальное будет решаться ходом истории»

Глава Федерации триатлона России (ФТР) рассказала об отношениях организации с международными федерациями

– Многие российские национальные спортивные федерации фактически отстранены от работы в международных организациях. Какая на данный момент ситуация с Федерацией триатлона России?

– Да, многие наши федерации отстранены. Но нас (Федерацию триатлона России) и не нужно было отстранять. Из-за случаев положительных допинг-тестов мы и так были отстранены до конца 2022 года. Мы не могли у себя принимать международные соревнования. Спортсмены еще могли выступать, но после начала специальной военной операции, как и все остальные, попали под запрет на участие в международных стартах.

Но тем не менее недавно появились высказывания главы Международного олимпийского комитета , где он отметил, что отстранение не является обязательным требованием , а каждая федерация должна самостоятельно принимать решения в силу своих взаимоотношений с российскими национальными федерациями.

У нас пока комфортные отношения с Международным союзом триатлона и Европейским союзом триатлона, поэтому Россия будет представлена на международной конференции, будет являться частью деловой программы. Возможно, будут проведены встречи с главой Международного союза триатлона Марисоль Касадо и главой Европейского союза триатлона Ренато Бертранди для обсуждения механизмов допуска российских спортсменов на международные старты.

Конечно, для нас это очень важно ввиду того, что мы вне зависимости от любых обстоятельств бьемся за спортсменов, которые положили на это жизнь и для которых это является во многом смыслом жизни. Для триатлониста очень важно выступление ввиду международного рейтинга, чтобы набирать очки и иметь возможность готовиться к Олимпийским играм. Не у всех федераций есть подобные механизмы и международный рейтинг, в рамках которого спортсмены попадают на крупнейшие международные старты.

Надеюсь, что к концу года мы услышим радостные новости, что спортсмены в каком-то виде могут быть допущены до международных стартов. <...>

– Нужно ли сейчас продолжать готовиться к Олимпийским играм в ? Или уже сформировалось понимание, что российских спортсменов там не будет?

– Мы всегда должны готовиться. Каждый год так или иначе должен быть большой старт, к которому готовится спортсмен и подходит в своей лучшей форме. Мы всеми возможными путями будем добиваться того, чтобы выступать на Олимпиаде. В нашем случае сначала нужно попасть в рейтинг.

Не считаю возможными инсинуации на тему, поедем мы на Олимпиаду или нет. Мы должны работать. Все остальное будет решаться ходом истории, – сказала Шойгу.