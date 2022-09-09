Дарья Клишина: «Если не будет никаких стартов, убиваться на тренировках – абсолютно пустое занятие. А просвета я не вижу никакого минимум года на три»

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину считает, что в ближайшие годы ситуация с отстранением российских спортсменов от международных стартов не изменится.

– Допускаете, что глобально тренироваться вам уже не понадобится?

– Конечно. Скорее всего, так и будет. Профессиональный спорт – это не физкультура. И реально убиваться, если не будет никаких стартов, абсолютное пустое занятие.

А просвета я не вижу никакого. Как минимум, года на три. Хотя мне говорят, что я очень позитивно мыслю и нужно закладывать хотя бы пять. Но мне уже не 20-25 лет.

Я слышала, как некоторые относительно вот этого года говорили, что сделают его пропускным сезоном. Отвыступают по лайту, а там – может быть...

Но меня это «может быть» вообще не устраивает. У всех свои ситуации и я ни к чему не призываю, но для меня это просто потеря времени.

– Российский легкоатлет, кажется, вообще самый оптимистичный человек на планете. Скоро пойдет восьмой год бана, но многие верят, что все вот-вот закончится.

– И если у кого-то были просветы в виде стартов, а у меня вообще бессрочный нейтральный статус с самого начала, то остальным я не завидую. Особенно страшно подумать, что сейчас с ребятами, которым в 2015-м было 10-15 лет.

Мы успели, по сути, все. А следующее поколение вообще не выезжало на международные турниры.

Вы не представляете, что это значит для молодого спортсмена. Даже поездка на маленький коммерческий старт в какую-нибудь деревушку в Германии, где за победу заплатят 300 долларов.

Сама эта атмосфера, путешествия, новые соперники. Это невероятно мотивирует, – сказала Клишина.