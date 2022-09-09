Дарья Клишина: «У сына американский паспорт, российский получать не планируем. Для будущего американский и европейский паспорта будут ему полезнее»

Cеребряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина заявила, что ее сын не будет получать российское гражданство.
Клишина с 2013 года живет и тренируется в США. В июне этого года она родила первенца.
– Вы свое будущее связываете с жизнью в Штатах?
– Я связываю его с семьей. Где она, там и я. Нужно будет переехать — не проблема.
– Это зависит от работы мужа?
– В частности, да.
– Если нужно будет вернуться в Тверь, никаких проблем?
– Вряд ли, потому что его работа никак не связана с Россией. Глобально рассматриваются два варианта: Америка и Европа.
– Пару лет назад вы говорили, что американский паспорт получать не планируете. В этом смысле ничего не изменилось?
– У меня грин-карта и пока что получать паспорт в планах нет.
– А у сына какое гражданство?
– У него американский паспорт, я рожала здесь, поэтому он идет по умолчанию.
– Российский получать планируете?
– Нет.
– Не представляете, как обрадуются в некоторых шоу этому вашему заявлению.
– У него уже есть два паспорта. А три гражданства нельзя. Я считаю, что для будущего американский и европейский паспорта будут ему полезнее.
Что касается России, то мы точно будем ездить туда. А так как я – русская мама, ребенок быстро и просто получит визу. С которой сможет спокойно три года путешествовать по нашей стране. Так что мы поступили рационально, – сказала Клишина.
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