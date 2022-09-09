Дарья Клишина: «У сына американский паспорт, российский получать не планируем. Для будущего американский и европейский паспорта будут ему полезнее»

Cеребряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина заявила, что ее сын не будет получать российское гражданство.

Клишина с 2013 года живет и тренируется в США. В июне этого года она родила первенца.

– Вы свое будущее связываете с жизнью в Штатах?

– Я связываю его с семьей. Где она, там и я. Нужно будет переехать — не проблема.

– Это зависит от работы мужа?

– В частности, да.

– Если нужно будет вернуться в Тверь, никаких проблем?

– Вряд ли, потому что его работа никак не связана с Россией. Глобально рассматриваются два варианта: Америка и Европа.

– Пару лет назад вы говорили, что американский паспорт получать не планируете. В этом смысле ничего не изменилось?

– У меня грин-карта и пока что получать паспорт в планах нет.

– А у сына какое гражданство?

– У него американский паспорт, я рожала здесь, поэтому он идет по умолчанию.

– Российский получать планируете?

– Нет.

– Не представляете, как обрадуются в некоторых шоу этому вашему заявлению.

– У него уже есть два паспорта. А три гражданства нельзя. Я считаю, что для будущего американский и европейский паспорта будут ему полезнее.

Что касается России, то мы точно будем ездить туда. А так как я – русская мама, ребенок быстро и просто получит визу. С которой сможет спокойно три года путешествовать по нашей стране. Так что мы поступили рационально, – сказала Клишина.

«В Америке никто не управляет моей головой. Мне это нравится». Большое интервью Дарьи Клишиной