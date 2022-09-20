Исполком WADA на заседании 23 сентября получит обновленную информацию о ситуации с РУСАДА

Исполком Всемирного антидопингового агентства ( ) на ближайшем заседании 23 сентября получит обновленную информацию о ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Исполнительный комитет получит обновленную информацию о ситуации с РУСАДА в связи с решением Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года», – рассказали в пресс-службе в ответ на на вопрос, будет ли на ближайшем заседании исполкома поднят вопрос о деятельности .

В декабре 2020 РУСАДА года было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.