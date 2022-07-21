Член оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси подозревается в получение крупной взятки

Член оргкомитета Игр Токио-2020, японский бизнесмен Харуюки Такахаси подозревается в получение крупной взятки.

Компания, которую возглавлял Такахаси, получила от спонсоров Олимпиады – компании мужской и офисной одежды AOKI – по контракту за консалтинг около 45 миллионов иен (около 400 тысяч долларов по курсу на тот момент).

Примерно в это же время компания AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для оргкомитета Игр и использование олимпийской символики.

Уголовный кодекс в Японии запрещает госслужащим получать вознаграждения за деятельность, связанную с работой. Международный олимпийский комитет (МОК) придерживается этих же правил.

Такахаси отрицает вину. Он утверждает, что консалтинговые услуги касались спорта в целом, а не Олимпиады.