В США задержали врача, который снабжал допингом спортсменов в Токио-2020

В США задержали врача, который снабжал допингом спортсменов на .

41-летний Эрик Лира, проживающий в Техасе, закупал запрещенные препараты (в основном – EPO и гормон роста) и распространял их среди спортсменов.

Известны как минимум два спортсмена, которые воспользовались услугами Лиры. Их имена не называются, но, скорее всего, одна из них – спринтер из Нигерии Блессинг Окагбаре, которая сдала положительный тест на гормон роста на Олимпиаде в Токио.

Лира стал первым человеком, который был задержан на основании антидопингового закона имени Григория Родченкова. Ему грозит срок до 10 лет в тюрьме и штраф до миллиона долларов.

Сам же врач заявил, что не понимает, в чем его обвиняют, и что намерен нанять адвоката.

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