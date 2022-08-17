Бывший глава оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси арестован по делу о крупной взятке

Бывший глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Харуюки Такахаси арестован по делу о коррупции.

Как сообщает NHK, Такахаси подозревается в крупной взятке на общую сумму в 51 миллион иен (около 380 тысяч долларов по нынешнему курсу).

По версии следствия, чиновник получил деньги от главы компании мужской и офисной одежды AOKI, которая являлась спонсором летних Игр-2020. Деньги были переданы по контракту за консалтинг.

Ранее сообщалось, что примерно в это же время компания AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для оргкомитета Игр и использование олимпийской символики.

Уголовный кодекс в Японии запрещает госслужащим получать вознаграждения за деятельность, связанную с работой. Такахаси отказался признавать вину.