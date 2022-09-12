Бегунья Самылова о дисквалификации: «Сейчас моя деятельность никак не связана со спортом. Иначе я попыталась бы докопаться до истины»

Российская бегунья Ольга Самылова прокомментировала информацию о своей четырехлетней дисквалификации за допинг-пробу, которую сдала в 2012 году.

Дисквалификация Самыловой основана на базе данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории.

«После взятия проб есть период в течение 10 лет, после чего истекает срок давности. И за три дня до окончания этого срока мне пришло уведомление – от 20 июня 2012 года.

Мне пришло уведомление РУСАДА, что данное исследование было проведено на базе некоего LIMS. Что это такое и что это за организация – вообще не знаю, она мне неведома абсолютно.

Прошло столько времени, я с трудом вообще вспоминала, что вообще было, какие старты проходили. В том сезоне мы принимали препарат на подобие «Экдистерона», он не был запрещен.

И в нем была примесь того самого запрещенного препарата, который нашли у меня. Мы с тренером тогда делали независимую экспертизу, которая это и показала.

Из‑за этой истории нам пришлось отказаться от предстоящего в том году чемпионата Европы. У нас были все бумаги, но, естественно, сейчас их уже нет, ведь прошло столько времени. Понятно, что можно было попытаться найти, но это уже никому неинтересно, да и данных не осталось.

Непонятно, почему мне влепили четыре года, хотя изначально за данное нарушение идет два года. Я пыталась уточнить, почему, но мне сказали, что есть отягчающие обстоятельства.

Но пункты, что значат эти отягчающие обстоятельства, не прописаны. Там настолько все абстрактно, нет конкретики. Опять‑таки можно было побороться, но, наверное, на это и расчет, что я этого делать не буду.

Если бы от этого зависела моя работа или прошло меньше времени, когда шел бы разговор о моей репутации, то я бы однозначно отстаивала свои права.

Но сейчас моя деятельность никак не связана со спортом, и у меня есть куда вкладывать свое время и финансы. Если бы у меня была другая ситуация, то я бы вписалась и попыталась докопаться до истины», – сказала Самылова.

РУСАДА дисквалифицировало бегунью Ольгу Самылову на 4 года. Она сдала положительную допинг-пробу в 2012 году