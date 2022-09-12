Олег Матыцин: «Поручение президента по реализации новых соревновательных моделей было выполнено»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорту удалось выполнить поручение президента по реализации новых соревновательных моделей для поддержки российского спорта в условиях санкций.

«Мы столкнулись с беспрецедентным давлением по ограничению выступлений на международных соревнованиях, проведению спортивных мероприятий. Президент дал поручение обеспечить стабильность работы системы спорта, мы представили комплекс мер, 13 основных направлений.

Результаты даются непросто, но мы видим положительную динамику в реализации поставленных задач. Основные задачи – обеспечение соревновательного процесса, при этом весь единый календарный план мы сохранили. Поручение, которое дал президент по реализации новых соревновательных моделей, было выполнено.

Первой ласточкой были игры паралимпийцев «Мы вместе». Очень рады, что через короткое время в Сочи также состоятся открытые игры паралимпийцев».

Следующий проект был реализован по инициативе Республики Татарстан – «Игры Дружбы». Более 1000 спортсменов из 15 стран, причем было конструктивное взаимодействие с международной федерацией плавания. Это важно, я не раз говорил, что надо сохранять контакты с международными федерациями, потому что во главе угла должны быть спортсмены, их благополучие и защита.

Самое крупное наше событие – это Спартакиада, не только в этом году, но и за последние годы. Она должна стать самым весомым критерием оценки всех проектов – инфраструктурных, реализации программы развития вида спорта. Очень важно, что получили поддержку наши решения по выплатам премиальных. Спортсменам и тренерам будут выплачены призовые в размере чемпионатов мира.

Важно и то, что мы не забываем о чемпионатах России», – сказал Матыцин на заседании коллегии Минспорта.

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