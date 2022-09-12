Олег Матыцин: «Мы уверены, что Россия является самодостаточной спортивной державой, которой по силам преодолеть временные санкции»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия является самодостаточной спортивной державой, которой по силам преодолеть санкции.

«Планируем внести небольшие коррективы в стратегию развития спорта до 2025 года в связи с санкциями. Нами был разработан план антикризисных мер, этот план утвержден правительством.

Наша задача – укрепление нашего спорта, защита прав наших спортсменов, укрепление отношений с международными федерациями. Успешные примеры есть, мы уверены, что Россия является самодостаточной спортивной державой, которой по силам преодолеть временные санкции», – сказал Матыцин на заседании коллегии Минспорта.