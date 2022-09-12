Олег Матыцин: «Мы уверены, что Россия является самодостаточной спортивной державой, которой по силам преодолеть временные санкции»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия является самодостаточной спортивной державой, которой по силам преодолеть санкции.

«Планируем внести небольшие коррективы в стратегию развития спорта до 2025 года в связи с санкциями. Нами был разработан план антикризисных мер, этот план утвержден правительством.

Наша задача – укрепление нашего спорта, защита прав наших спортсменов, укрепление отношений с международными федерациями. Успешные примеры есть, мы уверены, что Россия является самодостаточной спортивной державой, которой по силам преодолеть временные санкции», – сказал Матыцин на заседании коллегии Минспорта.

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