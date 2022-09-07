Матыцин о российском спорте: «Мы не изолируемся. Позиция президента – мы самодостаточная спортивная держава, у нас громаднейший ресурс»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия не будет изолироваться от мирового спорта.

На эту тему министр высказался во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы приглашаем сюда, ведем переговоры с коллегами из стран БРИКС, ШОС, чтобы проводить здесь соревнования, двусторонние встречи.

Необходимо использовать все форматы участия наших спортсменов и соблюдение базовых принципов олимпизма. Мы не изолируемся. Позиция нашего президента (Владимира Путина) – мы самодостаточная спортивная держава, у нас громаднейший ресурс.

Мы впервые за 30 лет восстановили спартакиадное движение, очень важный стимул для развития и популяризации этой системы – это создание конкурентной среды. Мы будем проводить их раз в четыре года.

Правительство приняло решение о материальном стимулировании не только спортсменов, но и тренеров. Думаю, президент поддержит идею дополнительных благодарностей за участие и победу в этих соревнованиях», – сказал Матыцин.

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