Матыцин о компенсациях за отмененные в России турниры: «Мы находимся в процессе. Надеемся на успешное решение»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что России пока не удалось вернуть деньги, потраченные на проведение крупных международных турниров.

«Нет, мы находимся в процессе. Наши национальные федерации, те, кто подавали иски, часть из них находятся в переговорном процессе с международной федерацией, поэтому надеемся на успешное решение», – сказал министр.

В июне Матыцин сообщал, что в рамках санкций международные спортивные организации перенесли или отменили в общей сложности 186 мероприятий, запланированных в России в 2022-2023 годах, в том числе 36 крупных.

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