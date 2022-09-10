Бах о беспорядках на финале ЛЧ в преддверии Олимпиады-2024: «Мы доверяем французским службам безопасности. Они сделали верные выводы»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о мерах безопасности, связанных с проведением летних Игр-2024 в Париже.

В частности, Бах прокомментировал ситуацию с беспорядками на «Стад де Франс» 28 мая. В тот день столица Франции принимала финал футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Мы рассмотрели вопросы безопасности после ряда консультаций, после визита представителей служб безопасности в Лозанну, а также в ходе координационной комиссии и других двусторонних обсуждений. Мы действительно можем сказать, что полностью доверяем французским службам безопасности.

Они сделали верные выводы из инцидента, связанного с финалом Лиги чемпионов, и они пользуются нашим полным доверием», – заявил Бах.

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