«Работа началась не после финала ЛЧ. Франция давно показала, что способна проводить крупные мероприятия». Глава комиссии МОК о Париже-2024

Глава координационной комиссии МОК по Олимпиаде-2024 в Париже Пьер-Оливье Беккерс высказался об организации предстоящих летних Игр.

В частности, Беккерс ответил на вопрос о беспорядках на «Стад де Франс» перед матчем «Ливерпуля» и «Реала» в финале Лиги чемпионов, который 28 мая проходил в столице Франции.

«Работа с Парижем-2024, со всеми властями Франции и, конечно же, с полицией началась не после финала Лиги чемпионов на «Стад де Франс».

Очевидно, что организация Олимпийских и Паралимпийских игр представляет собой титаническую задачу, особенно когда вы хотите организовать церемонию открытия такого масштаба, и мы на сто процентов выражаем поддержку [организаторам].

Франция уже давно проводит крупные международные мероприятия – и она показала, что способна на это», – сказал Беккерс.

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