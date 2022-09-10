В МОК подтвердили, что Бах на следующей неделе проведет консультации с международными спортивными федерациями

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В Международном олимпийском комитете рассказали, что глава МОК Томас Бах на следующей неделе проведет консультации с заинтересованными сторонами олимпийского движения.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Бах в ближайшее время обсудит с международными федерациями отстранение российских спортсменов.

– Можете ли вы прокомментировать информацию «Матч ТВ»? Действительно ли Томас Бах на следующей неделе проведет встречу с главами международных федераций?

– На следующей неделе состоится серия дискуссий с нашими заинтересованными сторонами. Эти дискуссии являются частью регулярных консультаций МОК с членами олимпийского движения, – сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе МОК.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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