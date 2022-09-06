Дарья Клишина: «Если кто-то из спортсменов хочет поменять гражданство ради карьеры – считаю, что это нормальный выбор»

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина поделилась мнением о возможной смене гражданства российскими спортсменами из-за отстранения.

– Ваш прогноз: что ждет российскую легкую атлетику и спорт в ближайшем будущем?

– Мне обиднее всего за будущих спортсменов, которые еще даже не знают, каким видом спорта будут заниматься. Жалко нашу спортивную культуру в стране, потому что она будет подорвана очень сильно.

Она уже была подорвана в легкой атлетике. В ситуации, которая сложилась, каждый родитель трижды подумает, отдать ребенка в спорт или, например, на пианино.

Что касается прогнозов для действующих спортсменов, я думаю, что они достаточно печальные. Не вижу, что в ближайшие годы кто-то сможет выступать на международной арене. А спорт – это дело молодых, здоровых.

Естественно, ты с каждым годом моложе не становишься, даже если не выступаешь на международных соревнованиях, никто не отменяет риск получения травмы.

Плюс финансирование, что тоже очень важная часть. Если человек профессионал, спорт – его основной заработок. Это важный момент, потому что если у тебя падает финансирование, падает и качество жизни.

Не завидую тем спортсменам, которые сейчас находятся на пике карьеры, потому что через те же три года человек может его пройти. У кого-то это год, у кого-то сезон, два-три года, но ты не можешь быть постоянно на коне.

Им будет очень сложно, с точки зрения мотивации тоже, потому что любому спортсмену хочется тренироваться и надеяться, что он сделает шаг дальше, чтобы была возможность карьерного роста.

А когда этой перспективы нет, становится очень сложно. Ты можешь пару лет на этом проехать, а потом уже как с этим справляться? Может, работать с психологами, чтобы поддерживать себя на уровне внутренней борьбы.

– Теннисистка Дарья Касаткина советовала молодым спортсменам ради спасения карьеры задуматься о смене гражданства. Как относитесь к таким предложениям?

– Это личное дело каждого спортсмена. Если кто-то хочет поменять гражданство ради своей карьеры – я считаю, что это нормальный выбор. Это все равно что человека пригласили по работе в другую страну, и он переезжает.

Но это не так просто сделать, не за хлебом в магазин сходить. Это очень сложный процесс, который требует времени. Поэтому не думаю, что у всех скопом получится резко поменять гражданство.

Если человек очень хочет чем-то заниматься, но в стране, где он живет, не может делать то, что хочет, у него есть свобода выбора. Человек может выбрать другую страну и продолжить заниматься любимым делом, – сказала Клишина.

Касаткина о возможной смене гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте»