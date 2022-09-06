Клишина об отстранении россиян: «Ситуация более сложная, чем в 2015-м. Не вижу в ближайшие годы ее разрешения, поэтому надеяться на что-то и тренироваться нет смысла»

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина заявила, что завершит спортивную карьеру, если отстранение российских спортсменов от международных стартов будет долгим.
В июне 2022 года Клишина родила ребенка. Она живет и тренируется в США.
– Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова выразила надежду, что после беременности вы вернетесь и реализуете себя. Готовы бороться?
– Во-первых, про слово «реализация». Я считаю, что в спорте себя реализовала. Да, у меня нет олимпийской медали. Но во всех других отношениях я довольна своей карьерой и ни капельки ни о чем не жалею.
На данный момент, если не брать во внимание, что я родила недавно, а просто ситуацию в мире. Я не могу смотивировать себя, потому что такой человек – люблю делать либо хорошо, либо никак. А в данной ситуации я не вижу смысла делать хорошо, потому что у нас нет возможности выступать.
Соревноваться внутри страны, тренироваться, насиловать свой организм ради того, чтобы не иметь возможности соревноваться в мире. Плюс я живу в Штатах, путешествовать и выступать в России очень сложно.
– Лыжница Наталья Непряева заявила, что чемпионат России для нее – некий подготовительный период, который позволит вернуться на международные старты готовым. В таком контексте российские старты не рассматриваете, если будет меньше проблем с логистикой?
– Для меня все равно это будет сложно, потому что я в Штатах. Для тех людей, которые находятся и тренируются в России, скорее всего, это логично, если кто-то все-таки хочет продолжать карьеру на международном уровне.
Во-первых, я считаю, что после выступлений внутри страны, если в каких-то видах мало конкуренции, тебе потом будет очень сложно вернуться на прежний уровень на международной арене. Потому что высокий соревновательный опыт будет долгое время отсутствовать.
Я не вижу просвета сейчас. Невзирая на ту ситуацию, которая тянется уже с 2015 года. Что мы выступаем в нейтральном статусе, а многие только начинают в нем выступать, и им еще нужно за это побороться, каждый раз предоставлять кучу каких-то документов.
Мне просто больше повезло, я не сталкивалась с этим. Но сейчас ситуация еще более сложная. Я не вижу в ближайшие годы ее разрешения, поэтому надеяться на что-то и тренироваться не вижу смысла. Кто-то, может быть, видит.
Я же считаю, что спорт – не конец жизни. Это часть, прекрасный отрезок, но не вся жизнь. Да, я посвятила этому большую часть времени, но есть масса возможностей и других дел, направлений, чем может заниматься спортсмен вне карьеры.
А просто пытаться пролонгировать ее ради возможного возвращения на международную арену я не хочу. Мне хочется знать на 100%, а не быть в режиме ожидания.
– Получается, бан российского спорта на условные три года означает, что вы завершаете карьеру?
– В такой ситуации – да, – сказала Клишина.