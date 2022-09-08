МОК: «Санкции по отстранению российских спортсменов остаются в силе»

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил позицию по санкциям в отношении российских спортсменов.

Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс после заседания исполкома.

«Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе.

Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России, все это остается в силе», – заявил Адамс.

В феврале МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности