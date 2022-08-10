«Бриллиантовая лига». Фрейзер-Прайс, Холлоуэй, Кипьегон и Уайтмен одержали победы на этапе в Монако

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10 августа в Монако проходит десятый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

Монако

Мужчины

Прыжки в длину

1. Майкель Массо (Куба) – 8,35

2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,31

3. Марки Денди (США) – 8,31

Прыжки в высоту

20.45

110 м с/б

1. Грант Холлоуэй (США) – 12,99

2. Трей Каннингем (США) – 13,03

3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,08

200 м

22.33

1000 м

1. Джейк Уайтмен (Великобритания) – 2.13,88

2. Марко Ароп (Канада) – 2.14,35

3. Клэйтон Мерфи (США) – 2.15,73

Женщины

Прыжки с шестом

1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,66

2. Сэнди Моррис (США) – 4,66

3. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,66

Копье

1. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 64,50

2. Харука Китагути (Япония) – 62,37

3. Маккензи Литтл (Австралия) – 61,76

Тройной прыжок

21.26

100 м

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,62

2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,71

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,72 

400 м

1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) – 49,28

2. Кэндис Маклеод (Ямайка) – 49,87

3. Сада Уильямс (Барбадос) – 50,10

400 м с/б

1. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,33

2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,52

3. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,13

1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.50,37

2. Хезер Маклин (США) – 3.58,89

3. Элиз Крэнни (США) – 3.59,06

3000 м

22.16

3000 м с/п

22.44

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. Время начала соревнований – московское.

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