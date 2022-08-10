«Бриллиантовая лига». Фрейзер-Прайс, Холлоуэй, Кипьегон и Уайтмен одержали победы на этапе в Монако

10 августа в Монако проходит десятый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Монако
Мужчины
Прыжки в длину
1. Майкель Массо (Куба) – 8,35
2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,31
3. Марки Денди (США) – 8,31
Прыжки в высоту
20.45
110 м с/б
1. Грант Холлоуэй (США) – 12,99
2. Трей Каннингем (США) – 13,03
3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,08
200 м
22.33
1000 м
1. Джейк Уайтмен (Великобритания) – 2.13,88
2. Марко Ароп (Канада) – 2.14,35
3. Клэйтон Мерфи (США) – 2.15,73
Женщины
Прыжки с шестом
1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,66
2. Сэнди Моррис (США) – 4,66
3. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,66
Копье
1. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 64,50
2. Харука Китагути (Япония) – 62,37
3. Маккензи Литтл (Австралия) – 61,76
Тройной прыжок
21.26
100 м
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,62
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,71
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,72
400 м
1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) – 49,28
2. Кэндис Маклеод (Ямайка) – 49,87
3. Сада Уильямс (Барбадос) – 50,10
400 м с/б
1. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,33
2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,52
3. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,13
1500 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.50,37
2. Хезер Маклин (США) – 3.58,89
3. Элиз Крэнни (США) – 3.59,06
3000 м
22.16
3000 м с/п
22.44
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. Время начала соревнований – московское.