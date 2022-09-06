Чепарева о фазе полета в ходьбе: «Она есть абсолютно у всех спортсменов. Невозможно ходить быстро и не отрывать ноги»

Победительница Спартакиады-2022 в спортивной ходьбе Эльвира Чепарева призналась, что фаза полета (когда обе ноги оторваны от земли) есть у всех ходоков.

На соревнованиях за фазу полета дают желтые карты, а за три подряд нарушения – штрафуют, за четыре – снимают с дистанции.

«Вообще, фактор судейства в ходьбе чуть ли не ключевой. Ты можешь уверенно лидировать, а потом угодить в пит-лейн на две минуты или вообще быть снятой с дистанции. Это добавляет непредсказуемости, совсем как в биатлоне.

По правилам, у ходока одна нога должна всегда касаться земли. Но это нереально, когда ты идешь на большой скорости и особенно под горку. Буду откровенна: на самом деле, фаза полета есть абсолютно у всех спортсменов. Невозможно ходить быстро и не отрывать ноги. Просто у кого-то полет высокий и прямо видно, что человек бежит. А у кого-то — низкий, на минимальной высоте.

Прятать полет, делать так, чтобы его не было видно невооруженным взглядом — это и есть искусство ходьбы. Есть масса хитростей: ставить стопу чуть внутрь, разворачивать колено.... Если у человека, когда он стоит прямо, колено немного провисает назад — это предрасположенность к ходьбе. У самых лучших ходоков полета вообще не видно, хотя на самом деле — он все равно есть.

Бесит, когда люди выкладывают в интернет фотографии, как кто-то «бежит», и начинают это обсуждать. Так любого ходока можно сфоткать, вообще без проблем!

Но по правилам, видео- и фотосъемка не считаются доказательством, что спортсмен нарушил правила. Если судья на дистанции не увидел — ты чист.

Были ли у меня мысли, что спортивная ходьба — это немного искусственная, надуманная дисциплина? Честно, были. Бегать и прыгать — это понятно и логично, а вот ходить... Но ходьба интересная и непредсказуемая. Она дала мне в жизни очень многое: карьеру, поездку на Олимпиаду и даже — любовь», – рассказала Чепарева.

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