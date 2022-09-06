Эльвира Чепарева: «Я пришла в Саранск уже после Чегина, мы даже не знакомы. Несмотря на весь негатив, мы по-прежнему показываем результаты мирового уровня»

Победительница Спартакиады-2022 в спортивной ходьбе Эльвира Чепарева рассказала о том, как попала в состав сборной на Олимпиаду-2020 в .

«На Олимпиаду в Токио я попала каким-то чудом. Там могли поехать всего десять человек, и я реально понимала: где я — а где, например, Маша Ласицкене? Разные планеты. Было и еще много достойных претендентов: Полина Миллер, Полина Кнороз, Тимур Моргунов...

К ходокам после всех допинговых скандалов сложилось неоднозначное отношение. Я пришла в Саранск уже после , мы даже не знакомы.

Знаю, что были тяжелые времена, но мордовская школа ходьбы все равно жива. Лидеры нас не бросают: приходит на тренировки и делится опытом, часто подсказывает, она и была моим первым наставником. Несмотря на весь негатив, мы по-прежнему показываем результаты мирового уровня.

Я про себя точно знаю: я «чистый» спортсмен. Если что-то и было плохое, то до меня, я к этому никакого отношения не имею. Обидно, что при этом я должна была каждый год отправлять заявку на нейтральный статус, чтобы выступать на международных соревнованиях.

Поездка на Олимпиаду — пик моей карьеры. Хотя показать свой результат не смогла по целому ряду причин. Уже в Токио на день раньше меня стартовал . Он гораздо опытнее, я всегда считала его примером отличной техники. И вдруг его уже после 12-го километра снимают судьи!

Когда об этом узнала, мандраж удвоился. И не зря: первые 10 км я держалась в группе, а потом, когда начались отрывы, мне стали кидать карточки за нарушения техники. За четыре километра до финиша я уже имела две записки. По правилам, за третью я должна была бы две штрафные минуты простоять в пит-лэйне, за четвертую — снимают.

Смысла рисковать не было. Тренер сказал успокоиться и идти до финиша на своей позиции. 16-е место — это, конечно, не супер. Но финиш на Олимпиаде лучше, чем ничего. Очень хочу верить, что Игры в моей карьере еще будут», – сказала Чепарева.

«Я постоянно просила деньги у родителей». Наша биатлонистка сменила спорт – и уже лидер мирового сезона в легкой атлетике