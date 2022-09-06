Эльвира Чепарева: «Биатлон был для моей семьи заметной финансовой нагрузкой. А в спортивной ходьбе мне сходу выдали новые кроссовки»

Победительница Спартакиады-2022 Эльвира Чепарева рассказала о том, почему перешла из биатлона в спортивную ходьбу.

«В ходьбе сразу шокировал уровень людей, которые со мной тренировались. Куда ни посмотришь — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта... В биатлоне я видела вживую из лидеров только . Он из Ижевска и приезжал к нам в училище. Но в целом, я могла тренироваться с участниками Кубка Европы, не более.

А тут рядом со мной ходили Каниськина, Кирдяпкин, Лашманова, Нижегородов.... Я не успевала запоминать титулы. И задумалась: я еще даже не занимаюсь толком ходьбой, просто девчонка, которая приехала попробовать, и уже рядом сплошные звезды.

Со мной индивидуально работали лучшие тренеры. Показывали работу рук, ног, постановку колена и стопы... Плюс к этому идеальное питание, проживание, массаж, физиотерапия. Если у тебя что-то болит — тут же УЗИ, если нужно восстановление — бассейн, сауна, джакузи. В биатлоне у меня такого и близко не было.

Биатлон был для моей семьи заметной финансовой нагрузкой. Я не только ничего не зарабатывала, но приходилось еще и много тратить. Те же перчатки стоят 5 тысяч, а хватает их порой всего на месяц. Термобелье, комбинезон, наконечники для палок... Масса мелочей, но вместе это выходило в очень приличную сумму.

Мы самая обычная семья: папа — сварщик на заводе, мама — медработник, и есть еще брат на четыре года старше. Так что я всегда каталась на тех лыжах, которые давали в спортшколе, потому что купить собственные мы не могли. Три пары новых лыж на сезон, как у некоторых ребят, для нас было слишком шикарно.

А в Саранске, куда я приехала вообще никем, мне сходу выдали новые кроссовки. Это тоже было весомым аргументом за ходьбу», – сказала Чепарева.

«Я постоянно просила деньги у родителей». Наша биатлонистка сменила спорт – и уже лидер мирового сезона в легкой атлетике