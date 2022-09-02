Станислав Поздняков: «Будем настаивать на полноценном участии всех наших спортсменов в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет настаивать на полноценном участии российских спортсменов в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024 в Париже.
«Самое важное – начать квалификационные соревнования к Олимпиаде, это является нашим приоритетом, мы работаем в этом направлении.
Не могу говорить об определенной точке невозврата, у каждого вида спорта существует своя квалификационная система, поэтому фраза «точка невозврата» не подходит к нынешней ситуации.
Мы будем настаивать на полноценном участии всех наших спортсменов в квалификационных турнирах, наши дипломатические усилия направлены на это.
Дипломатия любит тишину, поэтому с нашей стороны в ближайшее время громких заявлений не будет», – сказал Поздняков.
«Нашим спортсменам ни в коем случае нельзя бросать активно тренироваться и готовиться к Олимпийским играм.
Это нужно, чтобы в тот момент, когда наши партнеры осознают необходимость возвращения наших спортсменов, те были во всеоружии, чтобы преодолеть квалификацию и поехать на Олимпиаду.
Контакты с Международным олимпийским комитетом? Я не могу говорить все, но мы были в контакте с 24 февраля. Эти контакты никуда не делись», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.