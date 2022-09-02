РУСАДА проинформирует родителей спортсменов о том, из-за чего дети могут оказаться в зоне риска по антидопинговым нарушениям

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подготовило информационные материалы для родителей спортсменов о том, в какой момент и из-за чего дети могут оказаться в зоне риска по антидопинговым нарушениям.

«Родители являются ролевой моделью для юных спортсменов. Так же как и тренер, родители влияют на формирование ценностей спортсмена, его восприятие и неукоснительное следование правилам спорта и антидопинговым правилам.

Кроме того, родители несут ответственность за физическое и психологическое здоровье своего ребенка.

Главная цель этого проекта – донести до родителей, что их действия, высказывания и даже случайно брошенные фразы могут подвести ребенка к психологической травме и, как следствие, к возможным нарушениям антидопинговых правил.

В сентябре РУСАДА планирует серию публикаций с важной и полезной информацией для родителей спортсменов», – говорится на сайте агентства.

Публикации будут размещаться в социальных сетях РУСАДА.

Стероиды занимают первое место среди выявленных запрещенных субстанций в допинг-пробах, отобранных РУСАДА с начала 2022 года