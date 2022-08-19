Алексей Нуждов: «Ситуация с попаданием в организм Жаббаровой мельдония произошла более двух лет назад. Валерия и ее тренер изначально не считали себя виновными»

Президент Федерации биатлона Московской области высказался об оправдании биатлонистки Валерии Жаббаровой после положительной пробы на мельдоний.

«Ситуация с попаданием в организм спортсменки мельдония произошла более двух лет назад. Валерия и ее тренер изначально себя не считали виновными, так как концентрация вещества в пробе была совершенно мизерная. приняло решение отстранить спортсменку от соревнований, это их обычная позиция в такой ситуации.

Однако тренер Сергей Шуюков, сама спортсменка и ее родители решили добиваться справедливости и решили юридически доказывать ее невиновность и незаслуженность наказания. Процедура растянулась на два года, но в конце концов было принято решение, которое всех нас обнадежило. На моей памяти это первый такой случай в России.

Теперь она продолжит выступления в нашей команде. В свое время Жаббарова выступала на уровне другой нашей сильной юниорки Кристины Павлушиной. Это достаточно сильная спортсменка, которая всегда хотела выступать на самом высоком уровне. Эта ситуация не только не сломала ее, а укрепила в желании стремиться к высоким результатам», – сказал Нуждов.

Биатлонистка Валерия Жаббарова избежала дисквалификации за мельдоний. Она доказала, что препарат случайно попал в ее организм с пищей