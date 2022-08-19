Биатлонистка Валерия Жаббарова избежала дисквалификации за мельдоний. Она доказала, что препарат случайно попал в ее организм с пищей

Российская биатлонистка Валерия Жаббарова доказала свою невиновность и избежала дисквалификации за положительный допинг‑тест на мельдоний.

Об этом сообщает телеграм-канал юридической группы «Клевер Консалт».

«Спортсменка обратилась в «Клевер Консалт» за юридической помощью после получения уведомления из Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о положительной допинг-пробе на мельдоний. Будучи уверенной в своей невиновности, она, однако, не знала, как запрещенная субстанция могла попасть к ней в организм», – говорится в сообщении.

«Узнав о низкой концентрации мельдония в пробе спортсменки и при наличии «чистой» пробы, отобранной незадолго до этого, мы сразу заподозрили пищевое загрязнение», – отметила руководитель спортивной практики «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«Для подтверждения данной теории было организовано проведение научного эксперимента – исследования получаемых от сельскохозяйственных животных мяса и молока на предмет содержания в них мельдония после употребления ветеринарного препарата «Эмидонол».

В совокупности с ранее проведенными и опубликованными в ведущих научных изданиях исследованиями на молоке, была подготовлена позиция, доказывающая возможность получения положительной допинг-пробы на мельдоний после употребления загрязненной пищи.

Дисциплинарный антидопинговый комитет посчитал, что вина биатлонистки в нарушении антидопинговых правил была минимальной, и назначил ей санкцию в виде предупреждения, т. е. без срока дисквалификации», – заключили в пресс‑службе «Клевер Консалт».