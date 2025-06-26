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Екатерина Конева: «Не могу сказать, получится ли у меня дотянуть до Олимпиады-2028»

Екатерина Конева не уверена, что продолжит карьеру до Олимпиады-2028.

Конева – серебряный призер ЧМ-2013 в тройном прыжке.

«Я не могу сказать, получится ли у меня дотянуть до Олимпиады-2028. Как у всех спортсменов, у меня тоже есть свои амбиции, нам хочется чего-то большего. Мимо меня прошла не одна Олимпиада, что, конечно, для меня очень больно. И сейчас я не могу сказать, что будет со мной даже в следующем году.

С зимы у меня поменялось начало разбега, и пока я до конца его не отработала, не могу все шесть попыток сделать одинаково. Я довольна, что на Кубке России у меня была одна попытка за 14,60 м, но она, к сожалению, была с небольшим заступом.

Этот дальний прыжок, который можно назвать небольшим подвигом для меня, свидетельствует о том, что есть еще порох в пороховницах. У меня присутствуют технические ошибки, надо которыми я продолжаю работать», – рассказала Конева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoЛос-Анджелес-2028
тройной прыжок
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