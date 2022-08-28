Сергей Шубенков: «Спартакиада порадовала своей организацией. Все как на Бриллиантовой лиге»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением об организации Всероссийской Спартакиады.

«Своей организацией Спартакиада нас порадовала, все как на Бриллиантовой лиге. В аэропорту нас встретили, в гостиницу отвезли, накормили, на стадион тоже возят, хотя я рядом живу и хожу пешком.

Всегда бы так, и все старты были бы такие прикольные. Я не склонен говорить, что у нас уже все замечательно, но работа идет, и выводы по организации соревнований уже делаются», – сказал Шубенков.

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