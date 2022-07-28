«Они продемонстрировали невероятную силу и стойкость». Украинские легкоатлеты Магучих и Проценко вошли в шорт-лист премии Fair Play Award

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World Athletics опубликовала список спортсменов, номинированных на международную премию Fair Play Award («За честную игру»). 

В число номинантов вошли украинские легкоатлеты Ярослава Магучих и Андрей Проценко, выступающие в прыжках в высоту. 

«Ярослава Магучих и Андрей Проценко продемонстрировали невероятную силу и стойкость, сумев завоевать серебро и бронзу соответственно (на чемпионате мира), несмотря на огромные трудности, с которыми они сталкиваются из-за текущей ситуации на Украине», – говорится на сайте World Athletics

Помимо Магучих и Проценко, в шорт-лист вошли американский бегун Ноа Лайлс, британский барьерист Эндрю Поцци, представительница Великобритании Катарина Джонсон-Томпсон (семиборье), прыгуньи с шестом Кэти Наджеотт из США и Холли Брэдшоу из Великобритании. 

На этой неделе болельщики могут проголосовать за номинантов в соцсетях. Затем эти голоса будут объединены с голосами жюри, в которое входят представители Международного комитета Fair Play (CIFP) и World Athletics. Определятся три финалиста премии.

Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград World Athletics Awards в Монако в конце 2022 года.

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