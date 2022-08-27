Российские ходоки Иванов и Ерохин признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на основе базы московской лаборатории

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Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил о дисквалификациях российских ходоков Александра Иванова и Игоря Ерохина за нарушение антидопинговых правил.

Иванов дисквалифицирован на два года с 25 августа 2022-го, аннулированию подлежат результаты с 6 мая 2012-го по 25 августа 2022-го. Решение принято на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее Иванов отбывал двулетнюю дисквалификацию с 9 июля 2012-го по 17 августа 2014-го, он был лишен золота чемпионата мира-2013 и серебра чемпионата Европы-2014.

На основании данных LIMS орган признал виновным в применении запрещенных субстанций другого российского ходока – Ерохина. Он уже отбывает пожизненную дисквалификацию, а результаты с 25 февраля 2011-го аннулированы.

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