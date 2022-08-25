Соколова о кризисе в российской легкой атлетике: «Не стану винить во всех бедах ВФЛА. В большей степени виновата международная федерация»

Серебряный призер Лондона-2012 в прыжках в длину считает, что за кризис в российской легкой атлетике в большей степени отвечает Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ).

«Я не стану винить во всех бедах . Абсолютно в большей степени виновата международная федерация. Не понимаю, почему к ним нет никаких вопросов, а обвиняют ВФЛА. Я согласна с тем, что тяжело и надо общими усилиями исправляться, а не винить друг друга во всем», – сказала Соколова.

Прыгунья отметила, что пока не намерена завершать спортивную карьеру. Сегодня она одержала победу на Всероссийской Спартакиаде с результатом 6,60 м.

«Конечно, уже пять лет задумываюсь (о завершении карьеры), но я люблю то, чем занимаюсь. После отдыха, который у нас длинный, полтора-два месяца, устаю и с радостью иду на тренировки. Очень интересный тренировочный процесс у меня, получаю удовольствие от него. Как перестану получать радость и надоест, так тут же закончу.

Так и сейчас, если отдохну и захочется идти на тренировку, то и следующий сезон в планах», – цитирует Соколову «Р-Спорт».