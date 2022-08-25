Анжелика Сидорова об отстранении российских легкоатлетов: «Не вижу выхода. Либо заканчивать карьеру, либо менять паспорт»

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом рассказала, как воспринимает отстранение российских спортсменов от международных стартов.

– Месяц назад я просто лежала на диване и хотела исчезнуть из этой вселенной. Было очень тяжело.

Сейчас немножко своими результатами сама себя вытаскиваю оттуда. Но у легкой атлетики куча проблем, она в России потихоньку, на мой взгляд, идет вниз, а не вверх. Это все грустно.

Но я живу в той реальности, в которой сейчас это не самая главная проблема. То, что я не могу прыгать – да, это сложно, грустно, но в целом я это переживу, если это хоть как-то поможет (я понимаю, что не поможет)...

Просто хочется, чтобы все кончилось. Если я не буду прыгать – окей, моя карьера была длинная, много титулов, мне не стыдно за нее, я найду, чем заняться в жизни другим.

Какой-то сплошной ком грусти, боли, отчаяния, поэтому не знаю...

У меня нет планов. Конечно, неприятно, что такие обстоятельства заставляют тебя заканчивать. Но это рано или поздно случилось бы. Поэтому мне, может, даже чуть легче, чем молодежи, у которой не знаю, какая сейчас надежда есть на что-то.

Я стала чемпионкой мира, серебряным призером Олимпийских игр, я бы особо ничего не стала менять. Мне повезло, а кому-то нет.

– Ходят среди спортсменов разговоры о смене гражданства?

– По-честному – да. В легкой атлетике это все сводится к тому, что у нас карантин три года. И что бы ты ни делал, ты подписываешься на то, что три года ты вообще не можешь нигде выступать. Конечно, людей это тормозит. Мне кажется, многих это останавливает.

– Какие еще выходы есть, кроме смены паспорта?

– Я не вижу. За последние несколько лет я таким пессимистом стала. Правда, не вижу. Мне очень грустно от этого, но у меня нет ответа.

– Либо заканчивать карьеру, либо менять паспорт?

– Да, – сказала Сидорова в интервью на ютуб-канале Виктора Кравченко.