Лысенко о тренировках во время дисквалификации: «У меня был абонемент в фитнес, но я его больше использовал в других целях – поплавать в бассейне, сходить в баньку»

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту рассказал, как возвращался к тренировкам после дисквалификации за пропуск допинг-тестов.

– Когда вы начали тренироваться?

– Вот прям конкретно, чтобы четыре раза в неделю приезжать в манеж, – это конец января – начало февраля.

– До этого три с половиной года вообще ничего не делали?

– Не-а. У меня был абонемент в фитнес, но я его больше использовал в других целях – поплавать в бассейне, сходить в баньку. Когда было настроение, мог 20-30 минут побегать на дорожке или посидеть на каком-нибудь тренажере. К штанге не подходил ни разу.

– Прыжковых, разумеется, тоже не делали вообще?

– Где-то раз в полгода с другом и женой заходили в манеж – когда там никого не было. Побаловаться. Я прыгал прямо в кроссовках. 2,15 получалось, больше не мог. Чувствовал, что техника уходит.

– Как все это время держали вес?

– А вот с этим у меня никогда не было проблем. Единственный раз, когда я удивился, встав на весы, – осень 2018-го. После всей этой истории с флажками.

– Сильно набрали?

– Рабочий вес был 75, а тут – 80! Подумал: «Вот же ни фига себе...» Убрал пятерку почти сразу. А сейчас вообще вешу 72.

– Генетика?

– Да.

– Бургеры, пельмени – все это можете себе позволить?

– Абсолютно! Накануне старта ужинал в фаст-фуде.

– Что было самым сложным за последние полгода?

– Вспомнить некоторые технические моменты. Особенно это касается концовки разбега – собирать ее очень сложно. На тренировках у меня постоянно те же ошибки: режу дугу, из-за этого неправильно ставлю толчковую ногу. До сих пор работаем над этим.

– Тренируетесь вы эти полгода у Сергея и Виктории Клюгиных. Почему?

– Никого перспективнее не вижу. Слышал много хорошего о них. Плюс сам был знаком. В общем-то, на этот счет даже раздумий особых не было.

– Вы первый вышли на связь?

– Да. Позвонил, потом встретились. Причем каких-то больших целей не обозначали. Договорились начать заниматься, а там – как пойдет. Никто ничего не загадывал. У нас вполне могло ничего не получиться, – сказал Лысенко.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!