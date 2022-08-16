Геннадий Габрилян: «Ласицкене абсолютно ни в чем не изменилась после олимпийской победы. Пусть она стала старше, но огня у нее хоть отбавляй»

Тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, изменилась ли его подопечная после победы в Токио-2020.

– Ласицкене в чем-то изменилась после олимпийской победы?

– Абсолютно ни в чем. Скорее это у меня какое-то дополнительное спокойствие появилось. Высший олимпийский титул в этом плане очень много значит, конечно.

Но сам по себе нынешний период для нас довольно специфичен, потому что всевозможных паразитов – технического плана, психологического – стало очень много. Даже больше, чем когда российская легкая атлетика была просто отстранена.

С одной стороны, в этом нет ничего страшного: чем больше трудностей ты видишь перед собой, тем легче их преодолевать. С другой – нельзя допустить, чтобы эти многочисленные паразиты привели к серьезным ошибкам.

Я вижу, например, что на каждой из тренировок Маша в техническом плане разная. Сама она этого не замечает, да и не должна. Это моя зона ответственности. И я не могу этот процесс упустить.

Когда какие-то ошибочные действия вырастают в огромное дерево, спортсмены обычно из этой ситуации уже не выходят.

Тыкаются в разные стороны в поисках выхода, вспоминают то время, когда все получалось, завидуют себе тогдашним, не спят ночами. Нам же, получается, стало еще интересней работать.

– Не лукавите?

– Ничуть. Помните, у Маши были целые серии по 2,06? Это было прекрасное время. Не было никаких внешних препятствий, шла чисто творческая работа. Мы ездили от старта к старту, а их было огромное количество.

Я тогда даже взял на себя наглость относиться к некоторым психологическим – то есть важным – соревнованиям как к тренировочным. С тех пор многое потерялось, но многое и приобрелось.

И я мечтаю, чтобы то время вернулось. Пусть Маша и стала на несколько лет старше, но огня у нее хоть отбавляй, – сказал Габрилян.

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