Тренер Ласицкене: «Следующий старт будет 7 июня. Маша адаптируется к соревнованиям, психологически готовится»

Геннадий Габрилян, личный тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, оценил победу спортсменки на командном чемпионате России в Сочи.

Сегодня Ласицкене заняла первое место с результатом 1,94 м.

«Сегодня Маша показала нормальный результат, будем работать дальше. Следующий старт будет 7 июня, теперь готовимся к нему.

Если вспоминать, что высоту 1,91 метра Маша взяла с третьей попытки, то у нас идет рабочий процесс, она адаптируется к соревнованиям, психологически готовится. Я всем доволен», – сказал Габрилян.