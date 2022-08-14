Депутат Терюшков о словах Макларена: «Если он призвал допустить россиян, то надо допускать с флагом и гимном. Он должен принять наши условия»

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Депутат Роман Терюшков прокомментировал слова главы независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге на Олимпиаде‑2014 Ричарда Макларена, который назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Если он призвал допустить россиян, то тогда надо допускать нас с флагом и гимном. Тут он должен принять наши условия, безусловно. Мы должны выступать со своим флагом и гимном!

Никто не имеет права отнимать у нас свою отчизну, свой суверенитет. Тем более после 24 февраля. Если раньше каким‑то образом это можно было сделать, то сейчас это категорически неприемлемо», – сказал Терюшков.

Ричард Макларен об отстранении российских атлетов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход»

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