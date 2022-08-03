Олимпийский чемпион Клюгин стал тренером Данила Лысенко, отбывшего дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 Сергей Клюгин стал тренером прыгуна в высоту Данила Лысенко, отбывшего наказание за нарушение антидопинговых правил.

«Я являюсь тренером Данила Лысенко Считаю, что потенциал этого спортсмена не раскрыт до конца, он способен прыгать высоко после длительного перерыва», – сказал Клюгин.

Лысенко отстранили от соревнований летом 2018-го за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Позже он пытался оправдать один из пропусков болезнью, но оказалось, что его медицинская справка – подделка.

Антидопинговый орган World Athletics провел расследование и выяснил, что в подделке документов Лысенко помогали его тренер Евгений Загорулько, президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и еще ряд чиновников .

Срок дисквалификации спортсмена истек 2 августа. По словам тренера, первым стартом для Лысенко будет турнир в Свердловской области, запланированный на 13 августа.

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