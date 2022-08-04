Иванюк о неудавшихся прыжках на 2,35 м: «Думал, буду готов на эту высоту. Было большое желание прыгнуть высоко, и оно меня сегодня погубило»

Бронзовый призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту прокомментировал свою победу на чемпионате России в Чебоксарах.

В ранге победителя Иванюк трижды пытался взять высоту 2,35 м, но не справился.

«Если разбираться, то точка отталкивания была слишком близко, нужно было ее назад чуть-чуть перенести. Я так и сделал в третьей попытке, побежал быстрее, но все равно слил в итоге. Потом подошел к судье и попросил четвертую попытку, прекрасно понимая, что так нельзя. Это же соревнования, а не тренировка.

Думал, я буду готов на эту высоту. Ну ладно, еще соревнования есть, турниры не заканчиваются. Желание было большое прыгнуть высоко, и оно меня, думаю, сегодня погубило», – сказал спортсмен.

Иванюк также сообщил, что следующим стартом для него будет турнир в Ирбите 13 августа. На этих же соревнованиях планирует вернуться в спорт , отбывший четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Я почему-то уверен, что после длинного перерыва он будет голодным до прыжков. Я ожидаю от него результат порядка 2,30 метра, он должен составить нам хорошую, здоровую конкуренцию. Хотелось бы, конечно, попрыгать с ним», – добавил Иванюк.