Министр спорта поздравил россиян с днем физкультурника.

«День физкультурника – это не просто праздник, это признание успехов российского спорта и чествование всех деятелей отрасли. Систематические занятия спортом стали популярным и престижным видом досуга, вовлекая все больше жителей России.

Спорт – это символ мира, дружбы и единения, и мы вместе сделаем все возможное, чтобы он таким и оставался. Поздравляем с праздником всех, кто причастен к одной из важнейших миссий государства – привить любовь к физической культуре и спорту», – рассказал Матыцин.

Минспорт похвастался спортом в России: занимаются 49% (к 2030-му будет 70%), толпы – в футболе и плавании, 4108 бюджетных рублей на человека

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой