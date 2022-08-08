Матыцин о переизбрании Дворковича главой ФИДЕ: «Ценно, что выборы отразили реальные результаты и не подверглись политическому давлению»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил Аркадия Дворковича с переизбранием на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ)

«Рад поздравить Аркадия Владимировича с переизбранием на должность президента ФИДЕ. Подавляющее большинство делегатов проголосовало за российского представителя, действующего главу организации, что говорит о его высоком авторитете и эффективной работе.

Ценно то, что выборы отразили реальные результаты деятельности и не подверглись политическому давлению. Уверен, что Аркадий Владимирович справится с предстоящими задачами на посту президента ФИДЕ и продолжит плодотворную работу по развитию шахмат.

Безусловно, для нас особенно важно, чтобы все российские спортсмены полноценно участвовали во всех международных турнирах, а на мировой арене была честная конкуренция, и побеждали в них действительно сильнейшие. А в предстоящем турнире за шахматную корону, конечно, будем поддерживать нашего гроссмейстера Яна Немомнящего», – отметил Матыцин.

Аркадий Дворкович переизбран на пост главы Международной шахматной федерации