Аплачкина об отстранении россиян: «Сидорова с Ласицкене рыдали после своих прыжков от полного бессилия, а ВФЛА только раздает пустые обещания»

Чемпионка России в беге Светлана Аплачкина считает, что Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) не выполняет обещания вернуть россиян на международные старты.

ВФЛА лишена членства в World Athletics с 2015 года.

«Нужно спросить хотя бы с нашей федерации, когда обещания начнут выполняться? А то ВФЛА постоянно раздает пустые обещания о том, что вот-вот ограничения снимут, но это тянется, кажется, бесконечно.

Недавно наш президент сказала такую фразу в отношении отстранения российских спортсменов от всех турниров даже в нейтральном статусе — мол, ничего страшного, психологически отдохнут. В смысле? О чем это вообще?!

Народ на чемпионате России выступает со слезами на глазах от того, что не может соревноваться с сильнейшими и варится в собственном соку, а она говорит про психологический отдых? с Марией Ласицкене рыдали после своих прыжков от полного бессилия. Мне тоже обидно от того, что я не могу бегать с теми, кто считается лучшими в мире», – сказала Аплачкина.