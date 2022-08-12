Чемпиона мира в метании копья Питерса избили и выбросили за борт катера в Гренаде

Теги метания происшествия сборная Гренады Андерсон Питерс Легкая атлетика

Двукратный чемпион мира в метании копья, уроженец Гренады Андерсон Питерс был избит и выброшен за борт прогулочного катера.

Инцидент произошел на борту судна Harbour Master в одной из гаваней Гренады. В социальных сетях появилось видео, на котором несколько членов экипажа избивают легкоатлета, а затем выбрасывают за борт.

Полиция Гренады в своем заявлении подтвердила, что начала расследовать инцидент с участием Питерса. 

Сообщается, что спортсмен в настоящее время получает медицинскую помощь в связи с незначительными травмами. Несколько членов экипажа заключены под стражу.

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