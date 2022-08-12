Чемпиона мира в метании копья Питерса избили и выбросили за борт катера в Гренаде

Двукратный чемпион мира в метании копья, уроженец Гренады Андерсон Питерс был избит и выброшен за борт прогулочного катера.

Инцидент произошел на борту судна Harbour Master в одной из гаваней Гренады. В социальных сетях появилось видео, на котором несколько членов экипажа избивают легкоатлета, а затем выбрасывают за борт.

Полиция Гренады в своем заявлении подтвердила, что начала расследовать инцидент с участием Питерса.

Сообщается, что спортсмен в настоящее время получает медицинскую помощь в связи с незначительными травмами. Несколько членов экипажа заключены под стражу.