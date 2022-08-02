Олег Матыцин: «Не боюсь что российские спортсмены будут менять гражданство, не вижу объективных причин»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что не видит объективных причин для смены гражданства российскими спортсменами.

«Не боюсь что будут менять гражданство, не вижу объективных причин. Призовые – не панацея от всего, та система, которую мы имеем в российском спорте, предполагает не только призовые, но и социальные гарантии, возможность обучения и так далее. Но я таких рисков я не вижу.

Этот временный сложный период мы преодолеем, его надо использовать для развития нашего спорта.

Прорабатываем различные форматы со странами БРИКС и ШОС, там живут четыре миллиарда, это не альтернатива чемпионатам мира, а новые форматы.

Я думаю, в любом случае этот период продлится недолго, мировой спорт долго не сможет жить без российских спортсменов», – сказал Матыцин журналистам на открытии чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах.