Матыцин об идее министров 33 стран усилить санкции против РФ: «Это противоречат позиции невмешательства государств в деятельность независимых спортивных организаций»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал новость об инициативе министров спорта 33 стран, в том числе США и Великобритании, усилить санкции против России.

«Авторы документа – государственные деятели, министры спорта, их подписи противоречат позиции невмешательства государств в деятельность независимых спортивных организаций.

С одной стороны, сейчас мы видим продуктивный подход федераций, которые допускают российских спортсменов до международных турниров и осознают важность работы с нашими представителями в руководящих органах.

С другой стороны, еще есть такие коллективные заявки, носящие конкретный дискриминационный характер. Подобные заявления в действительности не отстаивают интересы спортсменов. Мы активно взаимодействуем со всеми странами, кто готов к развитию спорта через организацию открытых соревнований, поддержку спортсменов, обмен опытом и профессиональный диалог – эта работа сейчас важнее, ведь Россия была и остается гарантом сохранения единства мирового спорта», – сказал Матыцин.

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