Муж Ласицкене – Минспорту и ВФЛА: «Мы тут американскую визу получили. А чем вы занимались – болтовней в СМИ? Вам не привыкать»

Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, раскритиковал Министерство спорта РФ и Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из-за отсутствия помощи спортсменам.

«Привет Минспорт и ВФЛА! Как у вас дела?

Мы тут американскую визу получили. Помните, вы рассказывали, как приложите все усилия, чтобы решить этот вопрос для атлетов? Жаль, что это ограничилось лишь болтовней в СМИ. Но вам не привыкать.

Сможет в итоге Маша защитить три подряд завоеванных на ЧМ титула? Нет? А вы хоть потребовали от WA какое-то юридическое обоснование отстранения? На какой пункт Устава они опирались? Не потребовали?

А чем вы занимались? Болтовней в СМИ, как вы защищаете и материально мотивируете атлетов? Лепили басни про аналог Бриллиантовой лиги? Вам не привыкать.

Очень жаль, что в такой стране спортом в целом и легкой атлетикой в частности руководят люди, которые не соответствуют уровню спортсменов. Но мы вас всё равно победим!» – написал Ласицкас в телеграм-канале.